Фармпроизводители России попросили об отсрочке от частичной мобилизации для всех своих сотрудников

Большинство профильных ассоциаций на рынке лекарств и медицинской техники России обратились к кабмину за отсрочкой для всех своих сотрудников от частичной мобилизации.

Как следует из писем, в условиях дефицита кадров предприятиям будет сложно быстро заменить мобилизованных работников, так как их поиск и обучение требуют времени. Пока, впрочем, большего успеха добиваются отрасли, где предприятия стремятся сохранить нанятых с помощью действующего механизма бронирования.

Письмо премьер-министру направил ряд фармацевтических ассоциаций, в числе которых Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЭЕАЭС), Ассоциация "Инфарма", Ассоциация международных фармпроизводителей (AMEDA) и Союз профессиональных фармацевтических организаций. Аналогичный документ в правительство выслали и ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA) и товаров индустрии для здоровья (АИТЗ).

Отмечается, что в настоящее время важность бесперебойной работы фармотрасли только возрастает, поскольку нужно обеспечивать необходимыми препаратами не только постоянных пациентов, включая хронически больных, но и тех, кто пострадает в ходе военной операции. Поэтому авторы письма просят правительство предоставить отсрочку от мобилизации всем военнообязанным сотрудникам фармотрасли, сообщает "Коммерсант".