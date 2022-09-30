СМИ: Apple вывезла большинство своих сотрудников из России в Киргизию

Корпорации Apple и Google в конце лета перевели своих сотрудников из России в другие страны.

Их переводят в Киргизию, а также в Объединенные Арабские Эмираты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к двум крупным IТ-компаниям, а также представитель профильной ассоциации и профильного ведомства.

Из Киргизии родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов, ранее занимавший аналогичную должность в Philips.

Как говорят собеседники издания, активная работа по подготовке к переезду в Киргизию началась еще весной 2022 года.