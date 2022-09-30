Минфин определил минимально допустимые для бюджета стоимость нефти и объем ее добычи

Министерство финансов России спрогнозировало доходы бюджета в зависимости от конъюнктуры на нефтегазовом рынке.

Как следует из проекта Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы, Минфин анализирует широкий диапазон – от $30 до $100 за 1 барр. Urals, от 7 млн до 11 млн барр./сутки по объему добычи. Отмечается, что сценарии подготовлены "в условиях 2025 г.", а оценка равновесного курса рубля произведена с учетом операций в рамках бюджетного правила.

Более негативный вариант развития событий предполагает падение цены до $30 и добычи до 7 млн барр./сутки. В этом случае министерство ожидает снижения нефтегазовых доходов до 2,9 трлн руб.

В бюджетном прогнозе на 2025 год Минфин предполагает, что эти поступления составят 8,5 трлн руб. При наиболее позитивном – росте стоимости Urals до $100 и объема добычи до 11 млн барр./cутки – нефтегазовые поступления составят 12,9 трлн руб, сообщают "Ведомости".