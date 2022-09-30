Мосбиржа запустит фьючерсы на четыре иностранных индекса

Московская биржа запустит фьючерсы на немецкий индекс акций DAX, общеевропейский Euro Stoxx, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng.

Как сообщил председатель правления площадки Юрий Денисов, Мосбиржа рассчитывает начать торги всеми контрактами сразу до конца текущего года. В настоящее время площадка обсуждает с участниками сроки запуска и спецификации инструментов, сообщают "Ведомости".

Индекс DAX состоит из 40 крупнейших компаний Германии. Euro Stoxx 600 представляет бумаги из 17 стран еврозоны. Nikkei 225 является индексом Токийской фондовой биржи и включает в себя крупнейшие компании страны. Hang Seng – индекс из 66 акций фондового рынка Гонконга.