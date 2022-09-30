Силуанов: Изменения налогообложения в ближайшие три года не будет

Налогообложение для граждан России в ближайшие три года меняться не будет.

Как заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, для пополнения ресурсов бюджета рассматривается лишь часть сверхдоходов экспортеров, которые они получают от высоких цен на мировых рынках. В первую очередь речь идет об энергоресурсах.

Министр отметил, что уровень налогообложения для россиян останется таким же, как в 2022 году, сообщает "РЕН ТВ".

Ранее Силуанов заявил, что бюджет на предстоящую трехлетку формируется так, чтобы обеспечить финансовую устойчивость России.