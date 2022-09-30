Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей

Лидер России Владимир Путин подписал указы, в которых говорится о признании Запорожской и Херсонской областей Украины независимыми территориями.

Из документов на портале правовой информации следует, что решение о независимости областей принято "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права", а также принципом "равноправия и самоопределения народов, закрепленном в уставе ООН". Указы вступают в силу с даты опубликования.

Как сообщалось ранее, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, глава государства Владимир Путин примет в ней участие.