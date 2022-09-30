30 Сентября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей

Лидер России Владимир Путин подписал указы, в которых говорится о признании Запорожской и Херсонской областей Украины независимыми территориями.

Из документов на портале правовой информации следует, что решение о независимости областей принято "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права", а также принципом "равноправия и самоопределения народов, закрепленном в уставе ООН". Указы вступают в силу с даты опубликования.

Как сообщалось ранее, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, глава государства Владимир Путин примет в ней участие.

Теги: Путин, независимость, новые территории



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