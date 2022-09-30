"А я в творчество пойду - пусть меня научат!": Опыт организации достижений юных дарований Нижневартовска высоко оценили на уровне региона и страны

Буквально на днях стало известно, что педагог МАУДО города Нижневартовска «Центр детского творчества», абсолютный победитель муниципального и регионального этапа – Оксана Шарафутдинова стала лауреатом III степени в номинации «Лучший педагог дополнительного образования художественной направленности». Известие о достижении было обнародовано в ходе торжественного закрытия Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования страны "Сердце отдаю детям". В этом году в федеральном этапе состязаний в различных номинациях приняли участие 90 педагогов со всех территорий России.

Столь достойный результат стал возможен благодаря двум составляющим: труд самого педагога и система дополнительного образования, которая выстроена в столице Самотлора и в Югре. И этот успех нижневартовской системы допобразования далеко не единственный.

Педагоги школ искусств Нижневартовска неоднократно были отмечены и на уровне Ханты-Мансийского автономного округа. В сентябре департаментом культуры Югры были подведены итоги конкурса на соискание премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В список тех, кто ее завоевал, вошли преподаватели из Нижневартовска, задействованные в реализации национального проекта «Культура». За особые заслуги в педагогической деятельности в области искусств были отмечены: Гульназ Бадритдинова – преподаватель МАУДО города Нижневартовска «Детская школа искусств №3» и Эльвира Бакирова, преподаватель МАУДО города Нижневартовска «Детская школа искусств №2».

Кроме того, премия губернатора Югры Натальи Комаровой, которая всегда уделяет внимание созданию условий творческого развития юных югорчан, была вручена и одаренным учащимся профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств. Обладателями стали 25 обучающихся детских школ искусств города. Отметим, что премии губернатора присуждаются ежегодно 6 педагогическим работникам и 60 обучающимся региона. И это поощрение является серьезным стимулом в развитии творчески одаренных в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства югорчан.

"В Нижневартовске много талантливых детей. Задача муниципалитета, преподавателей и родителей помочь детям проявить и развить свои таланты", - отмечал глава города Дмитрий Кощенко во время посещения одной из детских школ искусств.

"Радуют достижения, которых добиваются ученики детских школ искусств. Надеемся, что все преобразования, которые происходят, только усилят достижения наших юных исполнителей", - высказал уверенность глава Нижневартовска.

Преобразования, упомянутые главой города, действительно в детских школах искусств Нижневартовска проходят масштабные. Серьезные возможности по модернизации открываются благодаря нацпроектам. Например, коллективы детских школ искусств №2 и №3 Нижневартовска - активные участники национального проекта «Культура».

В рамках его реализации, образовательные организации смогли обновить материально-техническое обеспечение: школы пополнились новыми музыкальными инструментами, современным интерактивным оборудованием, нотными изданиями и учебной литературой..

Кроме того, в 2021 году состоялся капремонт ДШИ №2, не использовавшийся бассейн был реконструирован в помещение для занятий декоративно-прикладным искусством, обустроена доступная среда, увеличены площади.

Директор ДШИ №2 Наталья Горина подчеркивает, что только в прошлом году ученики этого образовательного учреждения завоевали 450 дипломов лауреатов.

"Мы довольны. Часть конкурсов были "дистанционными", часть – очными. Пандемия не отразилась на качестве подготовки учеников. Другим примером, подтверждающим качество, может служить то, что наши выпускники поступают в профильные вузы. В этом году трое учеников и их педагог получили премию губернатора за достижение в своем развитии и, соответственно, педагогическом искусстве. Кроме того, ансамбль ударных инструментов "Ритм+" стал в Москве лауреатом престижного конкурса III Межрегионального конкурса-фестиваля молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю. Н. Должикова ", - с гордостью отмечает Наталья Горина.

Всего в ДШИ №2 города Нижневартовска занимаются более тысячи учеников. 750 из них на бюджете, 342 – обучаются за счет средств родителей. Образовательная деятельность ведется по четырем направлениям: музыкальное (20 специальностей), художественное (живопись, декоративно-прикладное искусство), хореография, театральное искусство. Педагоги уверены, что на каждом отделении есть одаренные дети. Кстати, по словам Натальи Гориной, в школу приглашают педагогов из ведущих вузов страны, чтобы для одаренных детей методически грамотно выстроить подготовку учеников к конкурсам и фестивалям.

Педколлектив этой школы на сегодня состоит из 48 преподавателей, больше 80% которых имеют высшую и первую категории. В этом году в коллектив влились пять новых молодых педагогов. "Мы испытываем трудности с пианистами – преподаватели перегружены. Нам нужен концертмейстер – преподаватель по классу фортепиано. Кроме того, нужен педагог по классу ударных инструментов. Очень надеемся, что к нам придет молодой, энергичный, творческий педагог, который сумеет задать определенный тон, поднять планку качества обучения по этому профилю. Мы тесно сотрудничаем с Сургутским музыкальным колледжем и туда, в первую очередь, обращаемся за кадрами", - поясняет Наталья Горина.

Директор ДШИ №3 Светлана Очирова отмечает, что популярность различных направлений творческого дополнительного образования варьируется, а в целом востребованность в городе остается на высоком уровне. В этом году в школе оказались наиболее востребованы театральные и художественные направления. "У нас бюджетное (722 ученика) и самоокупаемое (299 учеников) отделения. На бюджетном отделении есть хореографическое, театральное, художественное, музыкальное направления, на самоокупаемом – раннее эстетическое развитие, декоративно-прикладное творчество, основы мультипликации и другие. Сейчас много поступивших на театральное, художественное направления. Там и много учатся, и много поступивших. Гитара, фортепиано, народные инструменты – "плюсом" идут, меньше – фольклор, хоровое направление", - рассказала Светлана Очирова.

ДШИ №3 города Нижневартовска также есть чем похвастаться в смысле достижений своих воспитанников. "Про конкурсы могу сказать, что по итогам года у нас 15 стипендиатов окружного уровня. Второй год подряд воспитанники школы становятся призёрами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Есть премия "Молодые дарования России". Есть городская премия "Юные таланты Самотлора", в среднем, пять учеников нашей школы становятся ее лауреатами. В 2018 году наша школа стала одной из 50 лучших ДШИ России, кроме того, стала лучшей школой искусство в УрФО. Ученики систематически участвуют в конкурсах. Два ученика (художник и музыкант) побывали этим летом во Всероссийской творческой студии в Суздале", - сообщает Светлана Очирова.

Работа над улучшением и укреплением кадрового состава педколлектива и для этой школы одно из важнейших направлений работы. "Потребность в педагогах всегда есть. Преподаватели ДШИ – это педагоги, обладающие уникальными знаниями. Где набираем? Если говорить об изобразительном направлении, то в городе есть Нижневартовский университет, де имеется профильное художественное направление. Если говорить о музыкантах - тут, да, есть дефицит. Возвращаются те, кто учился в Сургуте или Ханты-Мансийске. Дефицит есть по педагогам-театралам, музыкантам (пианисты, концертмейстеры, духовые). Но дефицит есть и по всей стране, мы работаем над этим постоянно", - отмечает директор ДШИ№3.

Еще один аспект постоянной работы учреждений дополнительного образования в Нижневартовске - это осуществление постоянного диалога, деловых связей с родительской общественностью. Общение между педагогами и родителями выстраиваются по-разному. Во время пандемии проводили родительские собрания по Zoom. Сейчас мероприятия уже проводят очно. Как подчеркивает директор ДШИ№2 Наталья Горина, ученики сразу отмечают, что вдохновения играть у них больше, когда они видят зрителей и слышат аплодисменты.

"Связь с родителями у нас идет через сайт, родительские группы по классам, отделениям, направлениям. В сентябре были родительские собрания. Есть традиционные мероприятия, которые проходят в стенах школы, а в пандемию шли в записи. Например, чествование лучших. Связь всегда поддерживаем, потому что невозможно воспитать и обучить ребенка без участия всех сторон – педагогов и родителей. Последние годы много работаем с родителями через сайт", - делится опытом директор ДШИ№3 Светлана Очирова.

Сами родители не жалеют добрых слов в адрес педагогов. "Мы с сыном, счастливы, что именно вы преподаёте такие сложные теоретические предметы!!! Сложные термины умеете донести до детей простым и доступным языком. Я присутствовала на уроках сольфеджио, они проходят в лёгкой игровой обстановке!" - делится мнением Наталья Александровна, мама ученика ДШИ№3. "Хочу искренне поблагодарить за плодотворную работу с нашими детьми, за нелегкий труд во благо эстетического и творческого развития подрастающего поколения", - говорит Елена, мама выпускницы ДШИ№3. "Огромная благодарность за профессионализм и душевную теплоту всем педагогам нашей школы", - передает Оксана, мама ученицы ДШИ№2. И таких цитат можно приводить множество.

А результаты юных дарований из Нижневартовска, которых они достигают благодаря созданным в городе возможностям, впечатляют, конечно, не только их родителей, но, по сути, достойны высокой оценки профессионального сообщества.

73 обучающихся в детских школах искусств стали лауреатами премии губернатора Югры творчески одаренным обучающимся; 5 обучающихся – призёры премии Министерства культуры РФ "Молодые дарования". Ежегодно 12 обучающимся вручается премия "Юные таланты Самотлора".

За 2020-2021 годы, рассказала Накануне.RU Лилия Сарипова, заместитель директора, начальник управления дополнительного образования, безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации города, 543 обучающихся образовательных организаций дополнительного образования Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города, стали призерами, а 1 237 – победителями региональных, всероссийских и международных акций и конкурсов. Команда МБОУ "Лицей" стала победителем регионального этапа Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья".

Ежегодно 12 обучающимся вручается премия "Юные таланты Самотлора", команда МБОУ "Лицей" стала победителем регионального этапа Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья". 543 обучающихся образовательных организаций дополнительного образования Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города, стали призерами, а 1 237 – победителями региональных, всероссийских и международных акций и конкурсов. Команда МБОУ "Лицей" стала победителем регионального этапа Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья".

Эти успехи и достижения, конечно, прямое последствие того, что в столице Самотлора созданию масштабного комплекса системы дополнительного образования уделяют самое пристальное внимание.

В городе Нижневартовске четыре учреждения дополнительного образования сферы культуры: 3 детские школы искусств и 1 музыкальная школа, в которых обучается более 3,7 тысяч детей.

Потребность в учреждениях дополнительного образования сферы культуры в Нижневартовске по-прежнему очень актуальна.

"В сфере образования услуги оказывают два центра дополнительного образования: Центр детского творчества и Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» с охватом более 10 тысяч детей ежегодно. На их базе действует более семисот объединений, в которых реализуется более двухсот бесплатных программ по художественному, естественно-научному, социально-гуманитарному, техническому, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлениям", - пояснила в интервью Накануне.RU Лилия Сарипова.

Потребность в учреждениях дополнительного образования сферы культуры в Нижневартовске по-прежнему очень актуальна.

"Средний конкурс в школы искусств города составляет не менее двух человек на место. По программам декоративно-прикладного искусства, фортепиано конкурс существенно выше. Поэтому вопрос необходимости строительства новых детских школ искусств, особенно в новых микрорайонах города, остаётся одним из самых важных, так как увеличить количество учеников, не увеличивая количество площадей новых зданий, мы не можем. Главная задача детских школ искусств сегодня – сохранение академических традиций художественного образования. Именно в ДШИ дается начальное образование, которое является дорогой в будущую профессию сферы культуры и искусства. В настоящее время детские школы искусств поддерживают на государственном уровне. Мы на примере реализации национального проекта "Культура" это увидели", - отметила в разговоре с Накануне.RU начальник отдела дополнительного образования в области искусств управления культуры департамента по социальной политике Алена Комзалова.

Результаты юных дарований из Нижневартовска, которых они достигают благодаря созданным в городе возможностям, впечатляют, конечно, не только их родителей, они достойны высокой оценки профессионального сообщества.

73 обучающихся в детских школах искусств стали лауреатами премии губернатора Югры творчески одаренным обучающимся; 5 обучающихся – призёры премии Министерства культуры РФ "Молодые дарования". Ежегодно 12 обучающимся вручается премия "Юные таланты Самотлора".

При этом, укрепляя и модернизируя уже имеющуюся базу дополнительного образования, в городе работают над развитием и новых направлений обучения.

"В текущем учебном году началась реализация новых программ технической и естественно-научной направленностей -"Дизайн", "Фотодело", "Режиссура мультимедиа", "Web-дизайн", "Азбука выживания в лесу" и другие. Эти направления по результатам опросов родителей и детей являются наиболее востребованными", - рассказывает Лилия Сарипова.

В рамках решения задач национального проекта "Образование" федеральных проектов "Цифровая образовательная среда", "Современная школа", в 2023 году планируется запуск проекта "IT-куб" на базе МБОУ "Средняя школа №11", который позволит на высоком уровне развивать компетенции школьников в сфере IT-технологий, формировать информационную грамотность для 400 детей ежегодно.

И это только часть направлений, по которым развивается и будет развиваться доказавшая свою эффективность система дополнительного образования, сформированная в городе Нижневартовске.