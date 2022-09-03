04 Сентября 2022
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Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Правительство РФ выделило 10,4 миллиардов из своего резервного фонда на соцвыплаты беженцам Донбасса и Украины

Правительство РФ выделило порядка 10,4 млрд рублей из своего резервного фонда на социальные выплаты гражданам Донецкой, Луганской народных республик и Украины, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию, сообщает ТАСС.

Средства будут направлены в регионы для проведения выплат. Минтруду поручено следить за целевым расходованием этих денег и до 1 февраля 2023 года представить доклад в правительство.

Другим документом определены правила предоставления таких выплат. Так, для получения средств беженцы должны будут подать заявление, приложив к нему документы, подтверждающие статус. Выплаты предоставляются за период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно, заявление может быть подано не позднее 31 декабря. Еще одним постановлением утверждены правила перечисления средств регионам на организацию этих выплат.

В конце августа президент РФ Владимир Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, беременных и семей с детьми, вынужденно эвакуировавшихся в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере. Ветераны Великой Отечественной войны, вынужденно покинувшие Донбасс и Украину и приехавшие в Россию, будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей.

Беременным установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка - единовременно 20 тыс. Ежемесячная выплата беженцам на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой или попечительством - 15 тыс. рублей. Выплаты по 4 тыс. рублей будут получать и родители студентов в возрасте до 23 лет. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка. 

Теги: Правительство, выплаты, резервный фонд, беженцы



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