04 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пожарная машина, депо, пожарные, пожар (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Сосьве дядя и несовершеннолетний племянник погибли во время пожара в магазине

Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с обнаружением тел двух человек, в том числе подростка, при тушении пожара в поселке Сосьва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Сегодня в поселке Сосьва произошел пожар в магазине "Таганский ряд". Сообщение о возгорание по адресу ул. Толмачева поступило в ЕДДС в 7.46. Площадь пожара составила 250 кв. м. Во время тушения огнеборцы обнаружили тела мужчины 1957 года рождения и несовершеннолетнего, 2005 года рождения. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Установлено, что погибший мужчина работал и фактически проживал в магазине, а погибший подросток, являвшийся его племянником, накануне происшествия приехал к нему погостить. На момент пожара оба находились в помещении магазина, закрывшись изнутри. Предварительная причина пожара  - неисправность электропроводки.

"Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности при содержании объекта торговли, в том числе, даст оценку органам надзорной деятельности при осуществлении контроля за исполнением обязательных требований пожарной безопасности при его эксплуатации. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты организованной органами предварительного расследования процессуальной проверки.

Теги: дядя, племянник, магазин, таганский ряд, пожар



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