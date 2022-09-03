04 Сентября 2022
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Происшествия В России
вулкан Карымский Камчатка пепел (2019) | Фото:Википедия

Следственный комитет не подтвердил гибель гида на Камчатке

Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю.

По данным ведомства, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. С 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, не менее пяти человек погибли.

Один из гидов сломал ногу. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим. Ведется спасательная операция.

Проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств случившегося.

Теги: Камчатка, следственный комитет, гид, туристы



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