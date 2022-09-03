03 Сентября 2022
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Происшествия В России
вулкан Карымский Камчатка пепел (2019) | Фото:Википедия

МЧС направило дополнительную группу спасателей на вулкан на Камчатке, где погибли туристы

МЧС направило дополнительную группу спасателей на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС РФ.

"На усиление от Камчатского спасательного центра МЧС России направлено 15 спасателей на одной единице техники и от ГУ МЧС России по Камчатскому краю 10 человек поисково-спасательного отряда на одной единице техники", - говорится в сообщении.

Сейчас на вулкане работают 12 человек и вертолет Ми-8 центра медицины катастроф.

Напомним, 30 августа пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области, при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие.

Ведется спасательная операция.

Теги: Камчатка, вулкан, туристы, спасатели, Ключевская Сопка



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