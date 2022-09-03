Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией и подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

"Затронута также ситуация на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки". Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.