03 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
Реджеп Эрдоган, Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией и подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

"Затронута также ситуация на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки". Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.

Теги: Путин, Эрдоган, переговоры



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