03 Сентября 2022
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Под Екатеринбургом неизвестный мужчина напал с ножом на школьницу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на школьницу в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального аппарата СКР.

Дело возбуждено по статье покушение на убийство из хулиганских побуждений. Его ход будет контролироваться в центральном аппарате ведомства.

Нападение произошло днем, 2 сентября. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, преступление сотрудниками полиции Екатеринбурга было раскрыто "по горячим следам".

"На розыск подозреваемого по указанию начальника свердловского главка МВД генерал-лейтенанта Александра Мешкова были брошены все наряды, находившиеся в тот момент на службе. Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и "залечь на дно" не удалось. Им оказался молодой человек из соседнего города Березовский. Орудие преступления – большой кухонный нож, сыщики изъяли. Сообщение о данном ЧП в ОП № 6 УМВД по городу Екатеринбургу поступило от бригады "неотложки" 2 сентября в 15.25. Пострадавшая 16-летняя девушка с множественными ранениями находится в реанимации. Подозреваемый содержится под стражей", - отметил полковник Горелых.

Теги: нож, школьница, нападение



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