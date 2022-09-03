В Сургутском районе открыли уникальную базу отдыха, где смогут тренироваться профессиональные спортсмены

В Сургутском районе состоялось торжественное открытие базы "Ляминские берега". Участие в церемонии открытия приняли директор департамента спорта Югры Сергей Артамонов и депутат думы Югры Александр Сальников, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед открытием гости осмотрели обновленную территорию базы. Отмечено, что это место - одно из немногих в округе, которое можно использовать под спортивные сборы практически всех видов спорта, а также туристические слеты и прочие мероприятия. По словам Сергея Артамонова, база станет хорошим местом для тренировочных сборов профессиональных спортсменов.

"База сегодня открывается. Место хорошее, для тренировочных мероприятий действительно можно рассматривать, учитывая, что сейчас закрыты границы и в период пандемии мы долго искали такие базы, где можно будет изолировано заниматься физкультурой и спортом. Сюда можно добраться и водой, и на автомобилях. И федерации спорта проявляют интерес", - сообщил Артамонов. Он добавил, что планирует провести первую коллегию по спорту - в сентябре-октябре, чтобы все муниципалитеты посмотрели базу, и имели ввиду, что здесь можно проводить тренировочные мероприятия муниципальных образований.

В настоящий момент в регионе три подобных базы - в Белоярском районе, в Советском и третья - в Сургутском.

База была передана Сургутскому району на безвозмездной основе компанией "Газпром переработка" в 2019 году и до настоящего времени на ее территории велись ремонтные работы.

"На ремонт базы из бюджета района было выделено порядка 100 млн руб. за три с половиной года. Отремонтировали все 16 домиков, плюс сделали столовую, заканчиваем ремонт спортивного зала. Фактически перестроили. Разница - что было и что стало - значительная. Надеюсь, прослужит с пользой и жителям Лямино и Сургутского района", - отметил глава района Андрей Трубецкой.

На сегодняшний день база является структурным подразделением муниципального автономного учреждения спортивной подготовки "Спортивная школа олимпийского резерва" Сургутского района. База "Ляминские берега" расположилась на высоком живописном месте площадью 11,2 гектара. На ее территории размещены дома для отдыха, столовая, прачечная, спортивная площадка, зона для воркаута, беседки с мангалом и многое другое для организации полноценного отдыха.

Депутат думы Югры Александр Сальников отметил, что база имеет все шансы стать местом притяжения - в первую очередь, из-за своей доступности.

"Учитывая логистически-транспортные схемы, доступность со стороны воды, автодорог, я думаю, что здесь есть все предпосылки для того чтобы это было местом притяжения. Сейчас очень активно развивается экологический туризм, спортивный туризм. Хорошего светлого будущего "Ляминским берегам", - заявил парламентарий.

На территории есть все условия не только для отдыха, но и для тренировок спортивных команд. Здесь уже установили спортивную площадку, в планах — обновление спортивного зала и лыже-роллерной трассы. Одновременно в "Ляминских берегах" могут проживать до 100 человек.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил:" Это база для спортсменов, для сборов, для спортивной подготовки. Есть все возможности, чтобы ребята заехали на две-три недели целенаправленно готовились, чтобы их режиму ничего не мешало".

Председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий также назвал открытие базы знаковым событием. "Уверен - это будет визитная карточка Сургутского района для проведения не только районных мероприятий но и мероприятий Югры", - подчеркнул он.