Прокуратура проводит проверку из-за гибели пяти человек на Камчатке

По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова прокуратура проверяет обстоятельства происшествия с туристами на вулкане "Ключевская сопка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Надзорное ведомство проверит организацию и проведение туристического тура, результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом поставлены на контроль.

По предварительной информации пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области, при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие.

На место вылетел вертолет МЧС. Вертолет со спасателями совершил посадку на высоте 3 тысячи метров. Сейчас поисково-спасательный отряд проходит акклиматизацию, рано утром они начнут подъем к пострадавшим.