На Камчатке туристы и гид погибли при восхождении на вулкан

На Камчатке туристы погибли во время восхождения на вулкан, сообщает telegram-канал 112.

Поход группы из 12 человек должен был закончиться покорением самого высокого активного вулкана в Евразии. На высоте 4 158 метров возникли проблемы, несколько туристов сорвались в пропасть и погибли. Еще троим требуется помощь. Предварительно, погиб и сам гид, который сопровождал группу

На место вылетел вертолет МЧС. Вертолет со спасателями совершил посадку на высоте 3 тысячи метров. Сейчас поисково-спасательный отряд проходит акклиматизацию, рано утром они начнут подъем к пострадавшим.

Сообщается, что группа была зарегистрирована. Альпинисты - участники туристического клуба из Новосибирска.