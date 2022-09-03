03 Сентября 2022
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вулкан Карымский Камчатка пепел (2019) | Фото:Википедия

На Камчатке туристы и гид погибли при восхождении на вулкан

На Камчатке туристы погибли во время восхождения на вулкан, сообщает telegram-канал 112.

Поход группы из 12 человек должен был закончиться покорением самого высокого активного вулкана в Евразии. На высоте 4 158 метров возникли проблемы, несколько туристов сорвались в пропасть и погибли. Еще троим требуется помощь. Предварительно, погиб и сам гид, который сопровождал группу

На место вылетел вертолет МЧС. Вертолет со спасателями совершил посадку на высоте 3 тысячи метров. Сейчас поисково-спасательный отряд проходит акклиматизацию, рано утром они начнут подъем к пострадавшим.

Сообщается, что группа была зарегистрирована. Альпинисты - участники туристического клуба из Новосибирска.

Теги: Камчатка, туристы, вулкан



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Ранее 03.09.2022 13:11 Мск Прокуратура проводит проверку из-за гибели пяти человек на Камчатке


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