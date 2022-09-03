03 Сентября 2022
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(2019) | Фото: форум Утро

Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым

Президент РФ Владимир Путин прислал венок, чтобы почтить память первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Также на церемонию привезли венки от правительства РФ и отдельно премьера Михаила Мишустина, органов власти, компаний и организаций, сообщает ТАСС.

Президентский венок установлен сразу в изголовье гроба. Крупный, почти в высоту человеческого роста, он выполнен в традиционном стиле: из зеленых ветвей, с красными цветами внутри. Сверху на него повязана лента в цветах российского триколора.

Церемония прощания с советским лидером проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Президент России Владимир Путин лично на церемонию не придет. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что президент уже попрощался с Горбачевым. Рабочий график президента не позволил ему сделать принять участие в церемонии прощания.

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Шесть лет он занимал высший государственный пост. Провозгласил новый курс практически сразу после своего назначения генеральным секретарем ЦК КПСС в 1985 году, после этого возглавил Верховный Совет СССР. Кроме того, он сделал предложение учредить пост президента и отменить статью конституции относительно руководящей роли партии. В тот момент во многие языки мира вошли русские слова "перестройка" и "гласность". 25 декабря 1991 года Горбачев сложил полномочия президента СССР, в это же время Советский Союз прекратил свое существование.

Теги: Владимир Путин, Михаил Горбачев, венки, прощание



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