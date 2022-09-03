Дмитрий Медведев и Алла Пугачева простились с Горбачевым

В центре Москвы, в Колонном зале Дома союзов проходит церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. По данным ТАСС люди, пришедшие проститься с политиком, выстраиваются в очередь рядом с Большим театром и у Камергерского переулка.

Люди держат в руках цветы, некоторые надели траурные ленты. Доступ в Колонный зал свободный.

Участие в траурной церемонии принял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он к возложил цветы к гробу, выразил соболезнования членам семьи Горбачева. РИА "Новости" сообщают, что церемонию прощания также посетила певица Алла Пугачева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Москву на прощание с Горбачевым, встречи с Путиным не планируется, сообщил Песков.

Президент России Владимир Путин на церемонию не придет. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что президент уже попрощался с Горбачевым. Рабочий график президента не позволил ему сделать принять участие в церемонии прощания.

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Шесть лет он занимал высший государственный пост. Провозгласил новый курс практически сразу после своего назначения генеральным секретарем ЦК КПСС в 1985 году, после этого возглавил Верховный Совет СССР. Кроме того, он сделал предложение учредить пост президента и отменить статью конституции относительно руководящей роли партии. В тот момент во многие языки мира вошли русские слова "перестройка" и "гласность". 25 декабря 1991 года Горбачев сложил полномочия президента СССР, в это же время Советский Союз прекратил свое существование