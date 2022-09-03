Что обрушило рейтинг губернатора Беглова

Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продемонстрировал падение в июле и августе 2022 года. Такие результаты демонстрирует проект «Национальный рейтинг». По мнению политолога Натальи Елисеевой, причина непопулярности губернатора Беглова кроется в системных проблемах городского управления.

Политолог и публицист Наталья Елисеева прокомментировала падение рейтинга Беглова с 14 на 20 место, отметив, что градоначальник не справляется с управлением мегаполисом и избегает общения с горожанами, хотя ранее обещал не прятаться в «бюрократическом тумане». За связь с гражданами в городе «отвечают» пресс-службы ведомств, исправно публикующие в соцсетях малоинформативные релизы и поздравления с памятными датами. В то же время городские хозяйственные системы – водопровод, транспорт, инженерные сети – функционируют хуже, чем петербургская бюрократия. В городе постоянно случаются аварии, провалы асфальта и возгорания, что отражается на рейтинге Беглова.

«За это время на Среднеохтинском проспекте провалилась дорога, отчего город лишился сразу двух трамвайных маршрутов, ещё один трамвай просто сгорел от старости, рядом с Невским бездомные сожгли дом 1902 года постройки, а в Банном переулке образовалось глубокое озеро из водопроводной воды. Переулок перекрыли, к счастью, никто не сварился. Впрочем, это обычные петербургские новости. Некоторую фантасмагоричность в этом году новостным лентам придаёт разве что Финский залив, который приобрел ядовитый зелёный цвет из-за сброса сточных вод», - пишет Елисеева.

На рейтинге Беглова негативно отразился также приезд в Санкт-Петербург главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, обеспокоенного сносом исторических зданий. Внимание главы СК привлекла сохранность ряда объектов, в том числе судьба особняка Салтыковой, который оказался в центре крупного скандала.

Визит Бастрыкина совпал с решением горожан подать на Беглова в суд в связи с принятием закона о новой реновации, подразумевающей снос хрущевок. В рамках закона владельцев снесенного жилья могут переселить в любой другой район города. Несмотря на заявления команды Беглова, что проект не несет никаких рисков для владельцев квартир, горожане настаивают на внесение в закон дополнительных гарантий.

«У петербуржцев из пятиэтажек есть большие сомнения, что чиновник, который очень эффективно сносит исторические здания, но совершенно не способен поменять коммуникации, наладить работу транспорта, вывезти мусор и просто убрать снег, сможет обеспечить их нормальным жильём», - отмечает Елисеева.

На фоне системных проблем и недовольства населения Беглов выступил в прямом эфире канала 78. Во время выступления градоначальник заявил, что закон о реновации ещё не принят, хотя его подпись стоит на документе от 30 июня.

«За ночь из текста на сайте администрации города исчезли бегловские «оговорки», утром журналисты телеканала нашли убедительные объяснения странным словам губернатора, а жизнь в Санкт-Петербурге продолжила идти своим чередом. В Обводном канале потекла нефть, в комитете по охране памятников начались обыски, губернатор скрылся в бюрократическом тумане», - резюмирует Елисеева.

Ранее сообщалось, что рейтинг Беглова на «Бирже губернаторов» демонстрирует устойчивое падение. Причиной называют ряд ошибок градоначальника в управлении Петербургом.