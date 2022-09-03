В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции и ранил полицейских ножом

В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции и ранил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона

"3 сентября 2022 года около часа ночи подозреваемый в г. Ижевске пришел к отделу полиции №2 и бросил бутылки с зажигательной смесью, после чего выхватил нож и ранил двух полицейских, одного из которых тяжело. Оба потерпевших с ранениями госпитализированы в больницу, где в настоящее время им оказывается помощь. Нападавший при задержании ранен, в настоящее время ему также оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным СКР, задержанный - 25-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.