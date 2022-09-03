03 Сентября 2022
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Образование Тюменская область Уральский ФО
хиджаб (2012) | Фото:krisak-site.ucoz.ru

В Тюмени девочку в платке не пустили в школу

В школе №88 в Тюмени директор не пустила на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Видео конфликта заснял отец школьницы и опубликовал в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В уставе школы есть требования к внешнему виду учеников. В частности, в нем указано, что одежда должна носить светский характер, ношение одежды с религиозной атрибутикой не допускается. В комментариях мнения интернет-пользователей разделились. Одни комментаторы сочли действия директора школы правильными, другие выступили в защиту ношения хиджабов.

В информационном центра правительства Тюменской области сообщили что региональный департамент образования и науки и комитет по делам национальности проводят проверку ситуации.

"Речь о том, что якобы ученицу не пускали в школу в платке. При этом, на протяжении нескольких лет, школьница ходила в платке беспрепятственно. Следует отметить, что согласно действующему федеральному законодательству об образовании и уставу школы, учащиеся должны соблюдать устав и, соответственно, принятую форму одежды. Возникший вопрос взят под контроль региональными органами управления образования, национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области соответствующего регионального национально-общественного объединения. В ближайшее время состоится рабочая встреча с заинтересованными сторонами, ситуация будет всесторонне рассмотрена с позиций норм действующего законодательства, права граждан на свободу вероисповедания с учетом традиционных основ исламского вероучения", - говорится в сообщении.

Теги: хиджаб, школа



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