29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК В России
Фото: forumspb.com

Путин поручил Генпрокурору реагировать на каждую жалобу от граждан в ходе частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин рассказал об ошибках, допускаемых при частичной мобилизации и поручил Генпрокурору незамедлительно реагировать на каждый сигнал от граждан. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совбеза России.

По славам президента, частичной мобилизации подлежат только россияне, имеющие военный опыт и это требование должно выполняться неукоснительно. Более того, каждый из призывников перед отправкой должен не только в обязательном порядке проходить дополнительную военную подготовку, но и быть определен в ряды тех, где будет полезен.

"Слаживание, обучение людей - это требование, которое должно выполняться неукоснительно, - поясняет Путин. - Есть случаи, когда, например, врачей и высококлассных специалистов других профессий, и причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы и востребованные, например в госпиталях, назначают мотострелками. Ну зачем? А Добровольцев, которые сами без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно: они якобы не имеют нужных военных учетных специальностей и так далее. Вот совсем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться".

Владимир Путин добавил, что от граждан поступает много информации о самой организации мобилизации, призыва, качества снабжения, бытовых условиях и других вопросов. Так граждане, которым полагается отсрочка по каким-либо причинам она должна предоставляться. В случае нарушения или допущения ошибки в ситуации нужно разбираться - в каждой индивидуально.

"По моему поручению призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу Генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал. В ряде субъектов Федерации созданы рабочие группы при военкоматах, целью которых является оказание гражданам необходимой помощи. И сегодня прошу доложить а применяемых мерах, а всем должностным лицам обеспечить самые тесные взаимодействия с органами прокуратуры на всех уровнях", - заключил президент.

Теги: Путин, мобилизация, генпрокурор, прокуратура, жалоба



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