29 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Гутерреш: ООН не собирается принимать итоги прошедших референдумов

ООН не намерен принимать итоги референдумов и присоединение к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости. По его словам, присоединение новых субъектов является насильственным и не может считаться истинным желанием народа.

"Кремль объявил, что завтра в Москве состоится церемония, которая положит начало процессу аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В этот момент угрозы я должен подчеркнуть свой долг как генерального секретаря исполнять Устав ООН. Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Хочу подчеркнуть, что так называемые референдумы на оккупированных территориях проводились во время активного вооруженного конфликта, на территориях, занятых Россией, и вне правового и конституционного поля Украины. Их нельзя назвать подлинным выражением народной воли", - заявил Гутерреш журналистам.

По его словам, аннексия (насильственное присоединение страны или ее части к другой - прим.ред.) нарушает Устав ООН и международное право. В связи с этим такое решение, уверяет Гутерреш, "является опасной эскалацией". В свою очередь ООН привержен территориальной целостности Украины и ее единству.

Он также указал, что любое решение России продолжать действовать в сторону присоединения новых субъектов "поставит под угрозу перспективы установленного мира". Это, в свою очередь, якобы продлит драматические последствия для мировой экономики, а также "ограничит способность доставлять жизненно важную помощь на Украине и за ее пределами".

Напомним, ранее озвучены окончательные данные по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины после подсчета 100% бюллетеней. Международные наблюдатели также назвали проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав РФ на правах ее субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Теги: референдум, ООН



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