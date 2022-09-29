29 Сентября 2022
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Экономика В России
Фото: fdlx.com

Центробанк продлил резидентам недружественных стран ограничения на финансовые переводы

Центральный банк РФ продлевает ограничения для резидентов недружественных стран на переводы с брокерских счетов и счетов доверительных управляющих. Приостановка перевода продлится еще полгода, сообщает регулятор.

"Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на шесть месяцев. Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Ограничения затронут физические и юридические лица, чьи переводы и счета открыты у брокеров и доверительных управляющих из РФ.

Теги: резидент, недружественные страны, ограничения, перевод, Центробанк, ЦБ



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