29 Сентября 2022
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Фото: freepik, unsplash

Пользователей соцсети ЯRUS интересуют хобби, а не политика

Хобби значительно опередили другие интересы по статистике персональных настроек пользователей набирающего популярность приложения ЯRUS.

На данную выборку значительно повлиял гендерный фактор. Женщины в приложении ЯRUS более активны, чем мужчины, поэтому их интересы преобладают. Не случайно первую строчку занимает вязание. Затем следует юмор. Это слово указали в своих «ярусах» чуть больше 4% женщин и 2,2% мужчин. Далее снова исключительно женский интерес – маникюр (4% от общего числа пользователей). «Психология» тоже женская прерогатива, хотя и чуть меньше 1% мужчин ищут информацию на эту тему.

Музыка востребована обоими полами. «Рукоделие» только женщинами и по интересу приближается к психологии – 3,82%.

Примерно одинаково мужчины и женщины интересуются новостями, не уточняя их тематику. Формируя такой персональный «ярус», они получают в свою ленту абсолютно все новости, сами выбирая те, которые будут просматривать.

На 8-й и 9-й позициях разместились гастрономические темы. По словам «рецепты» и «кулинария» ждут информации чуть больше 3% пользователей, в основном женского пола. Десятку интересов замыкает творчество с 2,95%.

За пределами десятки оказались спорт, мода, путешествия, автомобили и политика. Это опять же связано с тем, что наибольшую активность в приложении ЯRUS проявляют женщины, чьи интересы преобладают.

Статистика собирается на основе данных персональных «ярусов». Это уникальная разработка компании ЯRUS для социальных сетей, которая позволяет указывать слово или словосочетание, по которым пользователь хочет получать публикацию, видео или анонсы событий.

Теги: ЯRUS, хобби



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