Российские ВС "работают" по целям на Украине с территории Курской области

В Курской области Вооруженные силы России ведут стрельбу по целям на территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В связи с публикациями в соцсетях об орудийных залпах в Судже, сообщаю: звуки вызваны работой нашего Министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории", - говорится в сообщении главы региона.

Судженский район Курской области граничит с Сумской областью Украины.