В состав челябинского ЗСО вошли ректор аграрного университета и начальник управления делами ММК

Ректор аграрного университета Светлана Черепухина и начальник управления делами и социальным развитием ММК Алексей Коваленко получили удостоверения и значки депутатов областного парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Напомним, Черепухина победила на довыборах в Законодательное собрание Челябинской области по Троицкому одномандатному округу. За кандидата от "ЕР" проголосовало 18 тыс. 460 избирателей.

Коваленко получил вакантный мандат депутата ЗСО по списку "Единой России". Место в областном парламенте появилось после досрочного прекращения полномочий депутата ЗСО Андрея Еремина.

Светлана Черепухина вошла в состав двух комитетов ЗСО – по молодежной политике, культуре и спорту и по аграрной политике, а Алексей Коваленко – в состав комитета по экономической политике и предпринимательству.