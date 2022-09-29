29 Сентября 2022
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В состав челябинского ЗСО вошли ректор аграрного университета и начальник управления делами ММК

Ректор аграрного университета Светлана Черепухина и начальник управления делами и социальным развитием ММК Алексей Коваленко получили удостоверения и значки депутатов областного парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Напомним, Черепухина победила на довыборах в Законодательное собрание Челябинской области по Троицкому одномандатному округу. За кандидата от "ЕР" проголосовало 18 тыс. 460 избирателей.

Коваленко получил вакантный мандат депутата ЗСО по списку "Единой России". Место в областном парламенте появилось после досрочного прекращения полномочий депутата ЗСО Андрея Еремина.

Светлана Черепухина вошла в состав двух комитетов ЗСО – по молодежной политике, культуре и спорту и по аграрной политике, а Алексей Коваленко – в состав комитета по экономической политике и предпринимательству.

Теги: ЗСО, депутат,



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