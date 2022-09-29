Министр территориальной безопасности Прикамья завтра посетит Елань

Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов посетит учебный центр в Елани уже завтра. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

В Елани он проверит условия размещения резервистов.

"Он встретится с руководством центра, обсудит все вопросы, в том числе планы подготовки мобилизованных прикамцев. Соответствующее поручение ему дал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшнем заседании краевого правительства, военный комиссар Прикамья Александр Коковин сообщил, что власти справляются с заданием по мобилизации. Край, город, муниципальные образования оказывают необходимую помощь. Также Ковин кратко прокомментировал информацию от призывников из Елани.

"Есть жалобы от населения. от тех парней, которые прибыли в Елань, что сидим сутки, никто нами не занимается. Законом предусмотрено в течение суток прием граждан. На эти сутки мы как раз даем воду, сухой паек. Они находятся в автобусе, в тепле. В течение суток происходит преим граждан, одевают воинскую военную форму, ставят их на довольствие, в том числе и горячее питание. Мы понимаем, что они не на курорт едут. Размещаем часть в казармах, часть в палаточном фонде. Размещаем. Никто не будет забыт", - подчеркнул Ковин.

И на вопрос губернатора о том, не ночует ли кто-то в поле, он ответил отрицательно, подчеркнув, что призывники остаются в автобусах, в тепле и сухой паек на первые сутки выдан.

Махонин поручил Батмазову лично приехать в Елань, проверить содержание и обеспечение всех условий пребывания для мобилизованных и доложить губернатору.