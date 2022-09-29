29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Фото: Накануне.RU

Власти Якутии так и не смогли завершить мобилизацию до 29 сентября

Властям Якутии так и не удалось к вечеру четверга, 29 сентября, завершить мобилизационные мероприятия в республике. По крайней мере об этом не было сообщений от главы Якутии Айсена Николаева, который еще позавчера смотрел на ситуацию позитивно и заявлял, что в среду-четверг моблизация будет завершена.

Между тем, военный комиссар Якутии опроверг сообщения о том, что мобилизованные уже якобы начали участвовать в боевых действиях. По его словам, все они проходят подготовку в Восточном военном округе.

"В скором времени после подготовки… они постепенно будут подходить ближе к районам спецоперации… Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории Российской Федерации в частях подкрепления и резерва", - цитирует военкома РИА Новости.

Теги: якутия, айсен николаев, мобилизация



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