В 2022 году на строительство дорог потратят 35 миллиардов

На строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог в текущем году будет направлено 35 млрд руб., сообщает Правительство России.

Решение ускорит выполнение нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а также окажет поддержку строительным организациям и увеличит загрузку предприятий.

"Создание современных опорных магистралей через всю страну будет способствовать росту экономики регионов и улучшению качества жизни миллионов наших граждан", – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.