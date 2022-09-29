Социальные объекты Екатеринбурга подключены к отоплению на 100%

Сегодня, 29 сентября, в администрации Екатеринбурга прошло итоговое заседание штаба по пуску тепла в уральской столице.

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По информации районных администраций, на сегодняшний день объекты социальной сферы города подключены к отоплению на 100%. В частности, оно поступило в 456 детских садов, 189 школьных корпусов, 197 учреждений здравоохранения, а также в 26 зданий, где располагаются интернаты, дома престарелых и детские дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в жилые дома тепло подается в соответствии с утвержденным графиком, процесс находится в стадии завершения, а контроль осуществляется по каждому объекту. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко поставил энергетикам задачу оперативно подключить все жилые дома к отоплению до 1 октября. Именно в этот день, согласно графику, в городе должен завершиться второй этап подключения жилищного фонда.

По всем вопросам, связанным с отоплением жилых домов, горожане могут обратиться в свою управляющую компанию либо в ТСЖ. Кроме этого, можно позвонить в Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 005 (со стационарного телефона) и 222-30-05 (со стационарного и мобильного телефона).

Напомним, что сегодня во всех муниципалитетах Свердловской области заработали "горячие линии" по отсутствию отопления.