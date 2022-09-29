29 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Участник сговора на торгах по сборным зданиям в Челябинской области заплатил штраф

Компания "ЭКО Евразия" заплатила штраф в размере 2 млн рублей за участие в сговоре на торгах по сборным зданиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, "ЭКО Евразия" и "ЛигаСтрой" приняли участие в пяти закупках в 2018 и 2019 годах на поставку зданий сборно-разборного типа. Они заранее определяли победителя торгов и сознательно отказывались от участия, в результате чего контракт заключается с единственным участником. В результате контракты заключались практически по максимальной цене.

Правомерность решения Челябинского УФАС России о картельном соглашении подтвердили суды трех инстанций.

За сговор компания "ЭКО Евразия" оштрафована на 2 млн рублей, а "ЛигаСтрой" - на 421 тыс. рублей.

Теги: сговор, торги, УФАС, штраф,



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