В Тюмени состоится акция "Вместе навсегда" в честь вхождения в состав РФ новых территорий

Координационный совет национальных объединений Тюменской области приглашает всех желающих принять участие в акции "Вместе навсегда!", сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Сообщается, что мероприятие пройдет в поддержку восстановления исторической справедливости - возращения территорий Новороссии, в поддержку жителей регионов, сделавших свой выбор "вернуться домой, на Родину", в поддержку специальной военной операции.

Председатель Координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев прокомментировал итоги референдумов.

"Сегодня люди в Новороссии мужественно отстояли своё право быть частью России. Теперь мы вместе, сообща, будем бороться за нашу страну, ее будущее, будущее детей. В единстве наша сила, залог побед и мира", - заявил он.

Патриотическая акция "Вместе навсегда!" пройдет в Тюмени на Цветном бульваре (со стороны ул. Орджоникидзе) 30 сентября. Начнется мероприятие в 16.00. Ожидается, что участие в акции примут представители общественных организаций, национально-культурных автономий, политических партий, гражданские активисты, неравнодушные тюменцы и гости города.