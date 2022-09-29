ТМК представила проекты в сфере охраны труда на форуме Seymartec в Челябинске

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представила проекты, направленные на обеспечение промышленной безопасности и охраны труда, в рамках IV Международного форума "Seymartec Ecology. Экология, промышленная безопасность и охрана труда – 2022", сообщает пресс-служба ТМК.

Заместитель технического директора по охране труда и промышленной безопасности ТМК Анатолий Соловьев в своем выступлении отметил, что совершенствование культуры безопасности труда является одним из основополагающих направлений стратегического развития компании.

В ТМК действует ряд нормативных документов, направленных на поддержание и постоянное улучшение системы менеджмента охраны здоровья и промышленной безопасности, разработку и реализацию превентивных мер по снижению рисков и улучшению условий труда, систематическое повышение квалификации персонала и его компетенций.

"Масштабная география присутствия ТМК предполагает богатый разноплановый опыт в области безопасности труда. Именно поэтому было принято решение объединить лучшие проекты заводов компании и создать "Банк лучших практик", который даст возможность коллегам перенимать накопленные знания и компетенции, тем самым совершенствуя культуру безопасности", — отметил Анатолий Соловьев.

В свою очередь, руководитель направления разработки методологии и развития системы охраны труда и промышленной безопасности ТМК Алексей Гольцов представил в рамках форума электронную библиотеку расследования происшествий на предприятиях. В виртуальном хранилище содержится информация обо всех нештатных ситуациях, произошедших с 2015 года, и о принятых решениях для их предотвращения в будущем. Эти данные систематизируются и анализируются на специальной цифровой платформе, что помогает компании разрабатывать детальную и адресную программу профилактики травматизма, а в будущем станет основой для составления прогнозов.

Также в рамках секций, посвященных вопросам культуры безопасности производства и инструментам повышения безопасности труда специалисты ТМК и входящего в состав компании Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) презентовали проекты по созданию общественного движения "Доброволец-спасатель", контролю безопасности производства с использованием цифровой платформы OTPB.ONLINE.