29 Сентября 2022
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Общество ДНР и ЛНР
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После вхождения ДНР в состав России там не будет смертной казни

Смертную казнь в ДНР для всех осужденных, в том числе и за военные преступления, заменят пожизненным наказанием после вхождения региона в состав России, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Что касается лиц, совершивших преступления, в том числе военные, <…> после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненное наказание", - сказал депутат ТАСС.

Он добавил, что осужденные любого вошедшего в Россию субъекта смогут попросить о пересмотре дела, в том числе уголовного.

"За ними, конечно, останется право просить о пересмотре в установленном порядке, но наказание они в любом случае должны будут понести", - сказал Бессарабов.

Теги: ДНР, пожизненное заключение



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