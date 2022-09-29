29 Сентября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Перми отпразднуют присоединение к России новых территорий

Пермяков приглашают прийти на митинг-концерт в поддержку жителей регионов Новороссии, выразивших на референдумах волю и желание воссоединиться с Россией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Молодой Гвардии" Пермского края.

"Митинг-концерт в честь подлинно исторического события – проведения референдумов на территориях регионов Новороссии (Херсонской и Запорожской областей, а так же республик Донбасса) о вхождении в состав Российской Федерации состоится 30 сентября 2022 года в 15.00 на городской эспланаде (на площадке в амфитеатре у фонтана). Перед собравшимися выступят представители общественных объединений Пермского края и творческие коллективы. На пути воссоединения с Россией жителям Донбасса, Запорожья и Херсонщины пришлось пройти долгий о поистине трудный путь", - говорится в сообщении.

Напомним, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, глава государства Владимир Путин примет в ней участие. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщили РИА Новости.

Ранее депутатам Госдумы разослали приглашение на мероприятие.

Теги: митинг-концерт, Новороссия, эспланада



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