В Перми отпразднуют присоединение к России новых территорий

Пермяков приглашают прийти на митинг-концерт в поддержку жителей регионов Новороссии, выразивших на референдумах волю и желание воссоединиться с Россией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Молодой Гвардии" Пермского края.



"Митинг-концерт в честь подлинно исторического события – проведения референдумов на территориях регионов Новороссии (Херсонской и Запорожской областей, а так же республик Донбасса) о вхождении в состав Российской Федерации состоится 30 сентября 2022 года в 15.00 на городской эспланаде (на площадке в амфитеатре у фонтана). Перед собравшимися выступят представители общественных объединений Пермского края и творческие коллективы. На пути воссоединения с Россией жителям Донбасса, Запорожья и Херсонщины пришлось пройти долгий о поистине трудный путь", - говорится в сообщении.