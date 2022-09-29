Бюджет России на 2023 год составлен без учета мобилизации – депутат ГД

Депутаты Госдумы начали изучать внесенный накануне правительством проект бюджета на 2023 год. Депутат ГД Сарана Авксентьева ("Новые люди") пишет, что нынешний бюджет – "один из самых сложных за последние 20 лет". Она добавила, что сравнивает прогнозы и цифры из законопроекта с текущим исполнением бюджета, а не тем документом, который был одобрен в декабре 2021 года.

"При первом подходе меня озадачило сокращение расходов на стационарную медицинскую помощь и строчки "Другие расходы здравоохранения". Видимо, из-за спада заболеваемости ковидом, буду уточнять, - пишет Авксентьева в своем Telegram-канале. - Снижаются расходы федерального бюджета на дошкольное, общее и среднее специальное образование. Это недопустимо".

Депутат отмечает, что растут расходы на нацоборону, но явно без учета мобилизации (этот фактор вряд ли вообще учтен хоть в одной статье бюджета на предстоящий год – документ был уже готов во время обращения Путина 21 сентября, а знали о предстоящей мобилизации, вероятно, далеко не все в правительстве). При этом сокращаются расходы на Вооруженные силы и мобилизационную подготовку экономики, пишет Авксентьева.

"Сократились расходы на Росгвардию, ФСБ, пограничную службу, гражданскую оборону. Зато выросли расходы на полицию, прокуратуру, следствие и службу исполнения наказаний. Стеречь нас будут хорошо. Существенно – с 244 млрд до 1,87 трлн рублей – выросли затраты на другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности", - рассказывает депутат.

В экономике растут расходы только на сельское хозяйство и научные прикладные исследования. ЖКХ, охрана окружающей среды, физкультура и спорт теряют в расходах.

"Финансирование социальной политики возрастет, но только за счет уточнения численности получателей льгот, индексации страховой пенсии на 4,8% и введённых в этом году выплат на детей от 8 до 17 лет. Выплаты ухаживающим за инвалидами, престарелыми, детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы правительство предлагает оставить без изменений", - рассказывает парламентарий.

Авксентьева напомнила, что первое чтение бюджет будет проходить 26 октября. "Изучаю дальше, если найду что-то позитивное, обязательно напишу", - заключила депутат.