29 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области владельцев электромобилей освободили от транспортного налога

В Челябинской области владельцев транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующий закон был принят на заседании областного парламента.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, законопроектом освобождаются на 5 лет от уплаты транспортного налога физические лица и организации – собственники транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. Исключение составляют дорогостоящие легковые автомобили, за которые налог уплачивается с повышающим коэффициентом в соответствии с перечнем Минпромторга России.

Данная льгота по транспортному налогу будет действовать по 31 декабря 2026 года.

В настоящий момент в регионе электромобилями владеют порядка 300 южноуральцев. По мнению депутатов, мера поддержки будет мотивировать водителей региона перейти с традиционных автомобилей на электромобили, что позволит снизить выбросы.

Теги: транспортный налог, электромобиль,



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