В Тюменской области отменили мобилизацию для 14 ошибочно призванных

В Тюмени на базе отделения Народного фронта развернут центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области

Общественники уже приняли 700 обращений от жителей Тюменской области, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом. Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них – многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью.

Представители Народного фронта сегодня встретят и доставят домой 14 тюменцев, которых призвали и отправили на учения ошибочно.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор признал, что во время мобилизации были допущены ошибки и сообщил, что будут приняты меры по их исправлению и недопущению.

"Мы видим, что есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством, совместно с сотрудниками военкоматов, сотрудниками муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации. Мы изменили алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администраций и сегодня тщательно проверяем все документы", - заявил губернатор.