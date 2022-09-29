29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Фото: пресс-служба губернатора Курской области

В Курской области всем миром закупают одежду и обувь для мобилизованных

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, как мобилизованным жителям региона собирают одежду и обувь для службы.

С одной стороны, глава региона пишет, что "парни обеспечены всем необходимым".

"Мобилизованным выдается качественное имущество из неприкосновенных запасов, находящихся на вещевых складах длительного хранения Минобороны РФ. Это летний и зимний комплекты формы. В них входят берцы, летний костюм, зимняя куртка, шапка, перчатки, нательное белье и носки, вещмешок", - заявил Старовойт.

С другой стороны, у мобилизованных возникают "дополнительные потребности". Но к таким потребностям "сверх нормы" почему-то относится, например, термобелье и теплая обувь. Едва ли теплую обувь с учетом времени года можно назвать "дополнительной потребностью". Тем не менее, армейскими нормами она, видимо, не предусмотрена.  

"Закупаем теплую обувь, телефоны без мультимедийных возможностей. Сегодня передал военным комплекты термобелья. В доукомплектации бойцов активно участвуют представители бизнеса, волонтёры и главы муниципалитетов. Спасибо всем за неравнодушие. Такая поддержка очень важна нашим военным", - добавил губернатор.

Роман Старовойт(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Курской области

Теги: роман старовойт, мобилизация, одежда, помощь, минобороны



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