В Курской области всем миром закупают одежду и обувь для мобилизованных

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, как мобилизованным жителям региона собирают одежду и обувь для службы.

С одной стороны, глава региона пишет, что "парни обеспечены всем необходимым".

"Мобилизованным выдается качественное имущество из неприкосновенных запасов, находящихся на вещевых складах длительного хранения Минобороны РФ. Это летний и зимний комплекты формы. В них входят берцы, летний костюм, зимняя куртка, шапка, перчатки, нательное белье и носки, вещмешок", - заявил Старовойт.

С другой стороны, у мобилизованных возникают "дополнительные потребности". Но к таким потребностям "сверх нормы" почему-то относится, например, термобелье и теплая обувь. Едва ли теплую обувь с учетом времени года можно назвать "дополнительной потребностью". Тем не менее, армейскими нормами она, видимо, не предусмотрена.

"Закупаем теплую обувь, телефоны без мультимедийных возможностей. Сегодня передал военным комплекты термобелья. В доукомплектации бойцов активно участвуют представители бизнеса, волонтёры и главы муниципалитетов. Спасибо всем за неравнодушие. Такая поддержка очень важна нашим военным", - добавил губернатор.