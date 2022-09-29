Свердловские женщины объединятся в "Женскую гвардию Урала"

Инициатор конкурса "Мисс Единая Россия" и светская львица Ольга Сметанина объявила об открытии "Женской гвардии Урала". Об этом она написала в своих социальных сетях.

Проект создан в рамках Клуба общественных инициатив и будет улучшать физподготовку женщин, а также обучать оказанию первой медицинской помощи, азам самообороны, владением огнестрелом и поднимать патриотический дух.

"Женщины, прошедшие курсы женской самообороны, формируют большую уверенность, свободу и мотивированность к более полному участию в жизни общества. Женщины Урала за ПОБЕДУ! В любой жизненной сфере! С нами уже очень много уникальных женщин, среди которых Лена Антипина, Светлана Данилова и вся команда Клуба общественных инициатив", - пишет Сметанина.

Полное название движения "Женская Гвардия Урала Только за победу", сокращенно - ЖГУТ. Официальное открытие должно состояться 7 октября.