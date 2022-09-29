29 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области задержали пьяного водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе

В Копейске полицейский не позволил скрыться с места ДТП пьяному водителю, который сбил девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла 28 сентября на Коммунистическом проспекте. Полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей. На его глазах водитель автомобиля Киа Рио сбил 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После этого водитель поехал дальше. Сотрудник полиции поехал следом, обогнал его машину и преградил ему путь своим автомобилем. Граждане помогли полицейском удерживать мужчину до приезда экипажа ДПС.

Мужчину доставили в отдел полиции, где установили, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель был помещен в комнату для административно задержанных. На него составили административные протоколы.

Девочке назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП, водитель,



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