В думе Екатеринбурга открыта "горячая линия" по мобилизации. В прошлый раз такое было в разгар ковида

В Екатеринбургской городской думе начал работу постоянный телефон поддержки граждан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы, звонки принимаются по номеру 304-17-59 по будням с 9:00 до 17:00. При этом обращения уральцев могут быть самыми разными. В том числе, будут рассматриваться просьбы от семей и родственников тех, кто был призван в ходе частичной мобилизации.

"Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами и другим. Также по телефону поддержки можно оставлять заявки на оказание адресной помощи. Вопросы, для решения которых требуется время, будут переданы в курирующие их структуры и взяты на контроль городской думы", - пообещали в парламенте.

Там добавили, что подобная "горячая линия" открывалась в Екатеринбургской городской думе в апреле 2020 года, в разгар заболеваемости COVID-19. Она была создана для приема обращений, связанных с ковидом и введенными ограничениями. В думе отметили, что на этот раз телефон поддержки будет постоянным.

Напомним, на этой неделе на Среднем Урале была открыта еще одна "горячая линия" по частичной мобилизации. Также ситуационный центр по данным вопросам открылся в Уральском федеральном университете.