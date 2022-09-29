29 Сентября 2022
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Общество За рубежом
Фото: pxhere.com

Финляндия "закрывается" для туристов из России

Граница Финляндии для российских туристов будет закрыта в пятницу, сообщил на пресс-брифинге министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Правительство приняло принципиальное решение – граница будет закрыта для российских туристов в пятницу", - сказал Хаависто, его цитирует РИА "Новости".

Ограничения вступают в силу с пятницы и действуют до особого распоряжения, уточнил он.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия запретит въезд российским туристам по визам всех стран Шенгенской зоны. Визы будут выдавать гражданам РФ, въезжающим в страну для работы, учебы и посещения родственников. Отказ проходить военную службу не является основанием для подачи иностранцем заявления на предоставление убежища.

Теги: Финляндия, Россия, туристы



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Ранее 23.09.2022 20:33 Мск Финляндия запретит въезд российским туристам по визам всех стран Шенгенской зоны


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