29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что получил повестку в военкомат

Депутат Госдумы от "Единой России", 49-летний Николай Валуев заявил, что получил повестку в военкомат.

"По-моему всем пришли [повестки], и мне пришла повестка", - цитирует бывшего боксера газета "Известия".

Валуев посетовал, что не сможет явиться в военкомат сразу же, поскольку региональная неделя у парламентариев начнется со сдвигом из-за внеочередного заседания.

Он не уточнил, пришла ему повестка о мобилизации или о вызове в военкомат для проверки данных.

Николаю Валуеву 49 лет. Он, по собственному утверждению, никогда не служил в армии, хотя очень хотел на флот. Но в Вооруженных силах, по словам Валуева, не нашлось формы для его нестандартного роста в 213 см.

Также известно, что карьеру Валуев завершил из-за доброкачественной опухоли мозга. Следствием опухоли является акромегалия - заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза (аденогипофиз); сопровождается увеличением (расширением и утолщением) кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части, и др.

Другими словами, Валуев при правильной работе военкомата никак не мог получить повестку о мобилизации: не служил в армии, имеет заболевание, возраст 35+, а также является депутатом Госдумы – у него есть гарантированная законом отсрочка от мобилизации.

Теги: николай валуев, депутат госдумы, единая россия, военкомат, нарушение



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