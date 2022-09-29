29 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика За рубежом
Фото: Армия США, Lockheed Martin

Politico: США пытаются с помощью Китая и Индии надавить на Путина

США пытаются сплотить международное сообщество, чтобы направить президенту РФ Владимиру Путину ясный сигнал: применение тактического ядерного оружия на Украине вызовет разрушительный экономический и дипломатический ответ даже со стороны дружественных России стран. Об этом пишет Politico.
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Отмечается, что в администрации Джо Байдена звучат призывы привлечь Китай и Индию к усилению давления на Путина, чтобы дать понять, что связи с этими странами будут разорваны. О позиции этих стран не сообщается, но отмечается, что особенные надежды возлагаются на Си Цзиньпина, так как он может повлиять в наибольшей степени.

Администрация Байдена также изо всех сил пытается заставить ООН принять меры против России, например исключить из Совета Безопасности ООН. Если Россия воспользуется своим правом вето, то США тогда обратятся к Генеральной Ассамблее ООН (правда, ее резолюции необязательны), заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

The Associated Press пишет, что Путин не блефует, угрожая применить ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы России. Так считают и многие политики, в том числе бывший посол США в Москве Майкл Макфол, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и другие.

По данным CNN, разведка США в настоящее время оценивает применение тактического ядерного оружия как маловероятное событие, хотя его вероятность заметно выросла. Пока она не видит признаков того, что Россия в ближайшее время планирует применение ядерного оружия.

Глава МВД Польши Збигнев Рау заявил, что в случае применения ядерного оружия на территории Украины НАТО будет вынуждено ответить.

"Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным", - заявил он.

Теги: США, Китай, Индия, Россия, Владимир Путин, ядерное оружие



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