29 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Защитники свердловских осужденных могут перейти на сторону правоохранителей

Смена состава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) может напрямую повлиять на отношение к осужденным и заключенным. Напомним, что специалисты ОНК нередко вставали на сторону последних, защищая их права. Однако все может поменяться из-за новых членов комиссии, которыми стали члены общественных палат, якобы представляющие интересы правоохранительных органов.

Такое мнение высказал бывший член комиссии Вячеслав Башков в разговоре с "Ъ-Урал". Его слова подтвердила и правозащитник Дарья Беляева, которая также ранее состояла в ОНК. По ее словам, новые члены комиссии либо подконтрольны силовикам, либо не особо известны своей деятельностью правозащитников. За бортом остались и независимые журналисты, освящающие работу правоохранительных органов и ФСИН на постоянной основе. Надежда осталась только на тех, кто остался из прежнего состава: Вера Евсеева, Сергей Кириллов и еще несколько человек, о которых Беляева слышала только от знакомых.

Сейчас правозащитник опасается, что к задержанным перестанут пускать адвокатов и в целом начнут нарушать их права. Такое, как отмечает Беляева, уже происходило, особенно в период протестов, однако подобные инциденты пресекались членами ОНК. Чего ожидать от нового состава комиссии - неизвестно.

В этом году в состав ОНК войдет 40, а не 30 человек. Эту информацию подтвердила и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, отметив, что работу комиссия начнет в уже собранном составе, а добирать участников будет по мере исправления ошибок в документах.

Напомним, что свои полномочия действующие члены ОНК сложат 7 октября. В этот же день состав будет обновлен.

Теги: ОНК, силовики, осужденные, арестованные



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