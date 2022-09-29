29 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: gazprom.ru

В Кремле считают, что за атакой на "Северный поток" стоит какое-то государство

В Кремле назвали атаку на газопроводы системы "Северный поток" терактом.

"Масштабы разрушений свидетельствует о том, что это действительно некий [террористический] акт, и, конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле не знают, будет ли "Северный Поток" когда-либо перезапущен.

Теги: кремль, северный поток, атака



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