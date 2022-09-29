Добровольцы из Челябинской области получат областные меры соцподдержки

Добровольцы из Челябинской области, принимающие участие в специальной военной операции, получат областные меры соцподдержки. Соответствующий закон принят на заседании ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Они получат те же меры поддержки, что и кадровые военнослужащие российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии.

В случае увечья (ранения, травмы, контузии) размер выплаты составит 300 тысяч рублей; в случае установления инвалидности – 500 тысяч рублей. В случае смерти добровольца будет выплачен 1 млн рублей на семью.