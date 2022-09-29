29 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

НАТО грозит ответом за атаку на газопровод "Северный поток"

Североатлантический альянс выступил с заявлением по поводу взрывов на газопроводах системы "Северный поток".

"Повреждение трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.

Организация добавляет, что "любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом".

Утечка была зафиксирована в районе острова Бронхольм. Пока неизвестно, что именно и когда произошло с трубами. Сейчас газопроводы выведены из эксплуатации. Оценить ущерб пока невозможно.

Теги: нато, северный поток, газопровод



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